Lipsia, Nagelsmann: "Di notte sveglio mia moglie e le urlo indicazioni tattiche"

Julian Nagelsmann è l'allenatore più giovane in circolazione se consideriamo i cinque maggiori campionati europei. Il 32enne di Landsberg am Lech si è ritirato presto per via di una serie infortuni alle ginocchia e dopo aver giocato nelle giovanili di Monaco 1860 e Augusta ha deciso di ritirarsi undici anni fa, a undici anni. Nagelsmann da quel momento in poi ha iniziato ad allenare e si è formato tra le fila dell'Hoffenheim e in undici anni ha sempre fatto il vice o l'allenatore dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra nel 2016.

In tre anni e mezzo di Bundesliga, Nagelsmann, che fu contattato anche dal Real Madrid per il post Zidane nel 2018, ha ottenuto ottimi risultati con un quarto e un terzo posto conquistati rispettivamente nel 2016-2017 e 2017-2018. Julian quest'anno è approdato al Lipsia seconda in campionato a meno uno dal Bayern Monaco di Kovac. Il giovane allenatore della squadra tedesca si è reso protagonista di un simpatico siparietto durante la conferenza stampa di presentazione del match contro i francesi del Lione.

Ecco la sua simpatica rivelazione: “Spesso sveglio e spavento mia moglie in piena notte perché, nel sonno, urlo indicazioni tattiche a qualche giocatore. Io non me ne rendo conto, lo vengo a sapere il giorno dopo quando me lo racconta lei, comprensibilmente un po’ infastidita. Il problema è che capita piuttosto spesso. Riposo poco, anche prima delle gare di Champions. Mio figlio infatti mi sveglia, ma d’altronde la Champions non è un problema suo”.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?