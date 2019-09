La lista degli svincolati: presenti molti big

Se c'è un mercato che non dorme mai è quello degli svincolati. A poche ore dalla conclusione della sessione estiva, le squadre possono ora studiare eventuali rinforzi da pescare tra i tanti giocatori che al momento non hanno trovato ancora una sistemazione. Molti i volti conosciuti che hanno militato nei club della nostra Serie A; altri non sono mai passati per il campionato italiano ma hanno esportato la loro notorietà.

Gli svincolati

Su tutti c'è Claudio Marchisio: l'ex Juventus si trova "in strada" dopo aver rifiutato un'offerta dalla Cina dello Jiangsu. Poi c'è un poker più recente targato Milan, composto da profili più che noti e che spesso si sono resi cause principali di malcontenti e contestazioni in casa rossonera: Ignazio Abate, Andrea Bertolacci, Riccardo Montolivo e Ivan Strinic. Tra questi spunta anche il giapponese Keisuke Honda, la cui ultima esperienza è stata con la maglia del Melbourne Victory. E come possono passare inosservati Mathieu Flamini, Gabriel Paletta, Jeremy Menez, José Mauri e Yoann Gourcuff?

Dall'Italia ancora senza dimora Jonathan Biabiany (Parma), Giuseppe Rossi (Genoa), Matias Silvestre (Empoli), Johan Djourou (Spal), Stefano Sorrentino e Marco Andreolli del Chievo Verona.

Un occhio anche all'estero: Ben Arfa (Rennes), Danny Simpson (Leicester), Wilfried Bony (Swansea), Fabio Coentrao (Rio Ave), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Obafemi Martins (Shanghai Shenhua), Lazar Markovic (Fulham), Fredy Guarin (Shanghai Shenhua), Mile Jedinak (Aston Villa), Rolando (Olympique Marsiglia), Zeljko Brkic (PAOK), Darren Fletcher (Stoke City), Giulio Donati (Mainz), Bakary Sako (Crystal Palace), Dennis Aogo (Stoccarda), Joe Ledley (Derby County), Jack Rodwell (Blackburn), Markel Susaeta (Athletic Bilbao), Mehdi Zeffane (Rennes) e Andrea Raggi (Monaco).

