L'Italia "acciaccata" va ai quarti. Battuti i turchi, ora la Francia

Non è stata di certo una passeggiata, ma comunque una prova convincente che fa ben sperare. L'Italia di coach Blengini, acciaccata e incerottata e senza Lanza ormai fuori dai giochi, ha battuto la Turchia 3-0 (25-22, 25-18, 25-21 i parziali) e ora sfiderà la Francia domani sera per un posto in semifinale. Quella stessa Francia padrona di casa già affrontata nella fase preliminare, l'unica formazione capace di battere gli azzurri nel percorso fin qui seguito. È un'Italia alle prese con tanti problemi. L'addio di Lanza, che ha lasciato la Francia per infortunio, ha tolto una freccia all'arco di Blengini che ha dovuto fare i conti anche con le precarie condizioni di Giannelli e Colaci, colpiti da virus. Il compito degli azzurri, che viaggiavano con i favori del pronostico, era principalmente di mantenere alta la concentrazione e alzare l'asticella del gioco, vincere a tutti i costi per farsi strada nella rassegna e continuare a sognare una medaglia. Ne è nata una prestazione discreta, di certo non eccelsa, condita dalle solite bordate di Zaytsev e le fiondate di Juantorena. Di certo c'è da chiedersi se questo potrà bastare domani contro la Francia di Clevenot, che sulla carta appare avversario decisamente più impegnativo dei turchi e, soprattutto, una delle squadre più agguerrite della manifestazione. Sognare non costa nulla, ma per questa Italia acciaccata e incerottata i transalpini si preannunciano come ostacolo che sarà davvero difficile superare.