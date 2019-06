L'Italia batte 3-0 la Grecia: azzurri primi nel girone di qualificazione ad Euro 2020

L'Italia di Roberto Mancini è un rullo compressore, batte con un secco 3-0 la Grecia, a domicilio, grazie alle reti di Barella, Insigne e Bonucci e si porta a quota 9 punti nel girone J. Gli azzurri hanno giocato una buona partita, hanno dominato contro un avversario parso incapace di creare reali grattacapi alla difesa dell'Italia che ha subito davvero pochissimo, tenendo così inviolata la porta di Salvatore Sirigu. La nazionale italiana, dunque, si porta in solitaria in testa alla classifica e la notizia positiva è che la Finlandia abbia battuto la Bosnia, favorita per la vittoria del girone proprio insieme agli azzurri. Martedì allo Stadium arriverà proprio la Bosnia di Dzeko e Pjanic: in caso di successo l'Italia darebbe un bello stacco in classifica a dei rivali molto agguerriti e sempre pericolosi.

Dopo venti minuti di ritmi bassi è la Grecia ad andare al tiro in porta con Siovas che prova il tiro da venti metri trovando la parata sicura di Sirigu. Risponde Belotti al 21' ma la sua palla finisce alta. Passano due minuti e l'Italia passa con Barella che batte Barkas su assist di Belotti che aveva sterzato benissimo su Manolas. Alla mezz'ora Insigne si mette in proprio e dipinge una traiettoria delle sue per il raddoppio. Emerson Palmieri crossa benissimo al 33' per Bonucci che decolla di testa segnando il 3-0. Al 43' l'Italia sfiora il 4-0 con Barkas che si oppone ai tentativi di Nicolò Barella prima e Insigne poi.

Nella ripresa Barella sfiora il 4-0 con un bel tiro da fuori area parato però agevolmente da Barkas. I greci si innervosiscono e iniziano a picchiare gli italiani con Samaris e Masouras che commettono due falli da cartellino arancione. Al 69' Sirigu respinge alla grande il tiro di Fortounis, mentre al 71' De Sciglio calcia di poco a lato sul primo palo. Al 75' Chiesa serva Insigne che calcia però addosso a Barkas. L'Italia sfiora il 4-0 al 78' con Belotti che non ci arriva di un soffio sull'assist di Chiesa. Lo stesso Chiesa si divora il 4-0 all'81' calciando alle stelle da ottima posizione. Insigne calcia a botta sicura all'88' con Barkas che salva tutto in tuffo.

Il tabellino

Grecia: Barkas; Papastathopoulos, Manolas, Siovas; Samaris (81' Bakasetas), Zeca, Kourbelis (46' Siopis), Fortounis, Stafylidis; Masouras, Kolovos (46' Mavrias)

Italia: Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri (68' De Sciglio); Barella, Jorginho, Verratti (81' Pellegrini); Chiesa, Belotti (84' Bernardeschi), Insigne

Reti: 23' Barella (I), 30' Insigne (I), 33' Bonucci (I)