L'Italia è già 2-0 sull'Argentina Oggi si chiude?

Sergio Arcobelli

A Buenos Aires, l'Italia conduce 2-0 il primo turno di Coppa Davis contro i campioni uscenti dell'Argentina. Nei primi due singolari, infatti, Paolo Lorenzi e Andreas Seppi hanno battuto i diretti avversari, che si sono presentati a ranghi ridotti a causa delle defezioni di Del Potro e Delbonis, protagonisti dell'ultima vittoria dell'Insalatiera d'argento in rimonta sulla Croazia.

Vita facile, nel primo singolare, per Paolino Lorenzi, n°43 del mondo, che si è imposto su Guido Pella (n°84 Atp) in due ore e 25 minuti di gioco con un triplo 6-3. «I primi due set sono stati durissimi e sono durati quasi due ore, nel terzo forse io ero un pó più stanco ma ho giocato una buonissima partita. Allenarmi con Alessandro Giannessi (il quinto azzurro alla corte di Barazzutti ndr) è stato davvero molto utile perché lui è mancino come Pella».

Poco dopo Andreas Seppi (n°68 Atp), subentrato in extremis a Fognini fermato da una gastroenterite, ha sofferto più del previsto con il 34enne Carlos Berlocq (n°81) e con il quale si trovava indietro nei tre precedenti confronti. L'altoatesino, reduce da un brillante Australian Open dove è arrivato fino gli ottavi di finale, ha vinto in quattro set 6-1 6-2 1-6 7-6.

A nulla è servito il tifo dalla tribuna di Diego Armando Maradona. Questa volta l'Argentina è nei guai e gli azzurri oggi in doppio (ore 16 diretta su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre o 224 sulla piattaforma Sky) possono chiudere la sfida a loro favore.