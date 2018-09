L'Italia stecca ancora e il web non perdona: "Ditemi che Mancini è assunto con il job act"

L'Italia di Roberto Mancini stenta ad ingranare e le due brutte prestazioni fornite contro Polonia, in casa, e Portogallo, in trasferta, non fanno altro che gettare benzina sul fuoco sulla rabbia dei tifosi azzurri, che stanno ancora aspettando una reazione da parte della nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. L'ex tecnico di Inter e Manchester City sembra in palese difficoltà nel trovare la quadra, la giusta formazione e soprattutto nel dare un'anima alla nazionale italiana, che è partita con il piede sbagliato nella Uefa Nations League.

Subito dopo il triplice fischio da parte dell'arbitro Mancini ha commentato a caldo la sconfitta: "Dobbiamo cercare di limarli, ma abbiamo messo tutto. Dobbiamo però trovare anche dei rimedi: per vincere bisogna far gol. Con i due attaccanti abbiamo avuto più palle giocabili, questo sì. Hanno giocato bene tra di loro ed è importante. Dobbiamo crescere, poco da fare. Un ragazzo giovane italiano non gioca ad alti livelli, è normale che abbia qualche difficoltà alle prime esperienze. La gamba sicuramente aiuterà, dobbiamo però trovare soluzioni per arrivare al gol. Resta un problema"

Come dicevamo i tanti tifosi dell'Italia si sono stancati di questa situazione e sui social network hanno usato l'ironia prendendosela sia con Mancini che con molti giocatori:

In nazionale tutti fighetti tatuati scarpette con il nome calzettoni alle ginocchia fanno a gara chi ha il taglio più figo. In panchina capelli lunghi ben vestiti camicie bianche. Le squadre di calcio sono tutt'altra roba. #PortogalloItalia #NationsLeague #Mancini — bruno lombardi (@bruno_lombardi_) 10 settembre 2018