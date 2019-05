Lite Ronaldo-Florenzi, il portoghese: ''Sei troppo piccolo per parlare''

''Sei troppo piccolo per parlare'' e Alessandro Florenzi risponde a Cristiano Ronaldo: ''E' il Pallone d'Oro e pensa che ha il diritto di fare tutto quello che vuole''.

E' il curioso battibecco avvenuto ieri durante e dopo Roma-Juventus tra il difensore giallorosso e il fuoriclasse portoghese. La Roma supera la Juve e risponde alle vittorie di Atalanta e Milan ma la partita è stata caratterizzata da una lite tra Florenzi e Cristiano Ronaldo, subito diventata virale sul web. Ecco cosa è successo: siamo intorno all'ora di gioco e ancora sul punteggio di zero a zero, quando i due calciatori arrivano allo scontro verbale. Ronaldo si rivolge a Florenzi facendo un chiaro gesto con le mani e dicendogli: ''Sei troppo piccolo per parlare''. Si apre un parapiglia ma è pronto l'intervento dell'arbitro Massa che rassenera gli animi tra i due. Preferisce rispondere sul campo il terzino giallorosso, che al 79' splendidamente imbeccato da Dzeko porta in vantaggio la Roma con uno splendido tocco sotto.

Il caso sembrava essere chiuso ma a fine partita Florenzi ha rilasciato queste dichiarazioni a Roma Tv, che non potranno che alimentare altre polemiche: ''Lasciamo stare quello che succede in campo. Avevamo buttato la palla fuori noi, lui invece l’ha giocata. Ovviamente è il Pallone d’Oro e pensa di avere tutto il diritto di fare quello che ha fatto''.

