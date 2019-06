Liverpool campione, Crouch scherza: "Chiamerò mio figlio Divock, come Origi"

Peter Crouch è un attaccante inglese che attualmente milita nel Burnley ma nella sua lunga carriera ha vestito diverse maglie e sempre in Inghilterra. Il 38enne di Macclesfield sono cresciuti nelle giovanili del Tottenham, ed ha poi giocato nel QPR, Portsmouth, Norwich City, Aston Villa, Southampton, Stoke City e Liverpool. La sua storia d'amore con i Reds e con i suoi tifosi è durato per tre stagioni dal 2005-2006 al 2007-2008 e in questi tre anni il gigante buono ha realizzato 42 reti in 135 partite giocate in tutte le competizioni.

Crouch ha lasciato Liverpool da ben undici anni ma il suo cuore è rimasto profondamente legato ai Reds e alle loro sorti. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, infatti, lui e la moglie Abbey Clancy avrebbero deciso di chiamare il loro ultimo figlio, nato da pochissimi giorni, Divock in onore all'attaccante del Liverpool Origi, che ha siglato il 2-0 nella finale di Champions League, e anche Samrat, nome di un ristorante indiano e in risposta ad una scommessa fatta tempo fa con alcuni tifosi inglesi.

Our beautiful baby boy was born Monday 3rd June mother and baby Divock Samrat are doing well pic.twitter.com/C8yYyY9Atv — Peter Crouch (@) 4 giugno 2019

Crouch, però, poco dopo il suo primo tweet ha voluto cinguettare ancora per spiegare come in realtà il nome del bambino non sia Divock Samrat e che lui e la moglie Abbey non hanno ancora scelto il nome del loro piccolo nato solo tre giorni fa.