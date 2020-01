Liverpool insaziabile travolge il Manchester United

La Premier League è sempre più una formalità per i gioiosi cannibali del Liverpool. La banda Klopp schianta il Manchester United e i Red Devils, quinti in classifica a pari merito con la sorpresa Wolverhampton, si trovano al distacco (colossale) di trenta punti dalla vetta.

L’incontro s’è disputato ieri sera all’Anfield Road. In rete gli uomini simbolo del Liverpool. Dopo 14 minuti ci ha pensato il difensore d’oro Virgil Van Djik a sbloccare il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo dieci minuti, i Reds hanno trovato il raddoppio con una pregevole conclusione a giro di Firmino. Ma il Var è intervenuto per annullare la rete: “colpa” di Van Dijk che, pochi secondi prima del tiro del compagno di squadra ha caricato il portiere avversario De Gea. Passano altri dieci minuti e il Liverpool segna ancora con Wijnaldum. Ma questa volta è il guardalinee, che ravvisa un fuorigioco, a negare la convalida del gol.

Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga del primo ma, per due volte, la rete non arriva a causa dell’imprecisione sotto porta di Salah prima e del palo che si oppone alla conclusione di Henderson poi. Il raddoppio, però, è in arrivo e giungerà in pieno recupero. Al 92esimo, Salah in contropiede taglia la sguarnita difesa degli ospiti e segna il raddoppio che toglie ogni dubbio al tabellone e ogni forza alla reazione dello United. L’egiziano si toglie la maglia e va a esultare sotto la Kop mentre Alisson si fa di corsa tutto il campo per andare ad abbracciarlo.

Con l’ennesima vittoria, i numeri del Liverpool si confermano mostruosi. Anche perché, intanto, le inseguitrici non ne approfittano. Il City di Guardiola non va oltre il pareggio per 2-2 col Crystal Palace; il Leicester di Vardy inciampa sulla seconda sconfitta di fila, questa volta sul campo del Burnley, lasciando intravedere i primi segnali della fatica. Cade pure il Chelsea che si fa superare dal Newcastle per 1-0. Il Liverpool, però, non aspetta proprio nessuno. Il ruolino di marcia è da corazzata. Su ventidue gare giocate, Klopp e i suoi ne hanno pareggiata una e vinte 21. La difesa, con 14 reti al passivo, è quasi imperforabile e gli inglesi, ora, si stropicciano gli occhi davanti all’ex portiere della Roma Alisson. I punti sono 64, il City secondo è a 48. Lo United, quinto, è a 34. Ha trenta punti in meno rispetto agli storici (e odiati) rivali.