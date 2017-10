Loew: "La mia Germania non come l'Italia"

Una mossa poco prudente che ha irritato e non poco i tifosi azzurri. Protagonista di un piccolo caso diplomatico con la nostra Federazione è stato il tecnico della Germania Joaquim Loew. Il tecnico teutonico ha messo nel mirino la nostra Nazionale durante una conferenza stampa prima del match per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. Loew ha esaltato le doti della sua squadra e ha fatto qualche paragone che ha suscitato un vespaio di polemiche. Il paragone riguarda proprio l'Italia. E così il tecnico ha affermato: "Da un paio di anni la Germania è una nazionale di vertice con una continuità unica. Questo è dimostrato dal modo con cui vinciamo con le piccole con 3 o 4 gol di scarto. Non facciamo fatica come l’Italia o altre squadre. Abbiamo continuità e una grande forza offensiva, è per questo che negli ultimi anni siamo arrivati al top. Non importa con chi giochiamo nelle qualificazioni, facciamo comunque risultato". Insomma Loew ha criticato senza usare giri di parole le ultime prestazioni dell'Italia. L'ultimo pareggio con la Macedonia di fatto non ha certo aumentato il nostro prestigio nel calcio internazionale. Ma la "spocchia" tedesca appare un po' fuori luogo.