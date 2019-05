Lombardia dimezzata nei playoff

Trento per un'altra magia, la lega lombarda che si sfascia negli ultimi 40 minuti lasciando soltanto Milano e Cremona a difendere il castello. Il basket di notte travolge Varese, battuta a Bologna da una Virtus che ha pagato fin troppo la sconfitta in casa con Pistoia, lascia a terra Cantù, una delle migliori del girone di ritorno, sconfitta da Sassari che, centrando la 17ª vittoria consecutiva, si tiene il quarto posto visto che Brindisi ha lasciato la sua virtù contro le aquile trentine nella casa dove sperava di iniziare un play off che invece partirà in salita sul campo di Sassari: per queste due l'angoscia di stare dalla parte di Milano, ma con Pozzecco bisogna aspettarsi di tutto.

Da sabato il basket italiano che, provincialmente, inizia quando si giocheranno a Vitoria le finali dell'Eurolega ormai chimera per queste contrade, entra nei play off e comincerà la parte alta del tabellone con Milano, la grande favorita, che a sorpresa, invece di Cantù, si troverà contro Avellino passata in mezzo all'inferno. Dalla parte dei campioni in carica, come detto, Sassari dovrà vedersela con Brindisi forse nella sfida più equilibrata dei quarti di finale al meglio delle 5 partite da giocare ogni 2 giorni.

Domenica, invece, andranno in campo le squadre della parte bassa di un tabellone che a sorpresa trova proprio Trento, sesta alla fine, rivale di Venezia per una sfida che sa di rivincita considerando che due anni fa la Reyer si prese lo scudetto proprio contro la squadra di Buscaglia. L'altro accoppiamento vede Cremona, sconfitta ieri da Reggio Emilia, contro Trieste, una neopromossa che ha tormentato anche Milano al Forum, che ha trovato i play off anche se la sua situazione societaria resta problematica dopo l'arresto del presidente. Niente in confronto a quello che è accaduto a Torino retrocessa per gli 8 punti di penalizzazione, anche se il congedo dalla serie A, dove sul campo si era comunque salvata, è stato decoroso contro Pesaro che ha voluto amareggiare anche nell'ultima occasione il Matteo Boniciolli già dimissionario.