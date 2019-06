Lotito con Ventura dalla Nazionale alla Salernitana

Sarà per il colore granata, che gli ricorda la bellissima esperienza sulla panchina del Torino. Sarà per la voglia di allenare ancora, dopo l'avventura disastrosa con l'Italia. La nuova sfida (un anno di contratto con opzione di rinnovo in caso di promozione in serie A) di Gian Piero Ventura inizierà nella Salernitana di Lotito e Mezzaroma. Il presidente della Lazio lo avrebbe voluto in biancoceleste nell'estate del 2016 dopo la rottura con la prima scelta Marcelo Bielsa, poi decise di confermare Simone Inzaghi, già promesso sposo del club campano dopo aver traghettato i romani (non più guidati da Pioli) nelle ultime sette partite della stagione precedente. Ventura diventò così ct azzurro anche - dicono i bene informati - grazie agli uffici di Lotito che lo avrebbe consigliato all'allora presidente della Figc Tavecchio.

La dirigenza della Salernitana, che vuole riscattare l'ultimo campionato chiuso con una salvezza ottenuta ai playout puntando più in alto, ha deciso di scommettere su un profilo esperto. Dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale di Russia con gli azzurri, Ventura ha allenato il Chievo per quattro partite (3 sconfitte e un pareggio), prima di dimettersi dopo un solo mese alla guida del club. Il tecnico ligure torna ad allenare in serie B a 71 anni dopo 7 stagioni: nel 2011-12 l'ultima esperienza con il Torino, conclusa con la promozione in A (la terza in carriera dopo quelle ottenute con Lecce e Cagliari).MDD