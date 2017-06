Luciano Moggi: "La coppa l'ha persa Allegri"

La sconfitta nella finalissima di Cardiff che ha di fatto seppellito le ambizioni Chmapions della Juventus, è stata seguita anche da Luciano Moggi. Storico dirigente dei bianconeri, ha commentato la il tonfo della Juve puntando il dito contro il tecnico Massimiliano Allegri: "La coppa l'ha vinta Zidane, impostando un centrocampo in cui si sono impantanate le poche idee bianconere. E l' ha persa Allegri: la Juve, al contrario del Real, è scesa in campo con la speranza di potersi assicurare la Coppa, ma anche con tanta paura di perderla e si sa bene come la paura sia sempre una cattiva consigliera, meglio sicuramente nutrire rispetto per l' avversario. Modric e Kroos sono state le menti dei blancos, abili nell' impostare il gioco quanto nel fermare sul nascere le velleità juventine, tanto che il lavoro di Navas, salvo qualche eccezione, è stato di ordinaria amministrazione", scrive Moggi su Libero. Insomma l'ex dirigente della Juve di certo non usa giri di parole per sottolineare la prestazione dei bianconeri. Infine l'affondo finale per Dybala e Higuain: "Dybala, forse, non è ancora maturo per queste grandi platee, e Higuain ha sfoderato il solito rendimento che ha sempre avuto giocando le coppe europee sia con il Napoli che con la Juve: senza infamia e senza lode".