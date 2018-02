L'Uefa boccia il Var: "Non sarà adottato nella prossima edizione della Champions"

L'utilizzo del Var nei vari campionati europei sta dando i suoi frutti. In Serie A, ad esempio, le polemiche si sono dimezzate e soprattutto gli errori degli arbitri sono notevolmente diminuiti. La moviola in campo, però, non piace proprio a tutti nonostante sia comprovato che sia una risorsa preziosa a supporto dei direttori di gara. Naturalmente questo supporto tecnologico va ancora implementato e migliorato soprattutto per diminuire le perdite di tempo. Aleksander Ceferin, Presidente dell'Uefa, si è espresso in modo chiaro, quasi negativamente al momento, sull'utilizzo del Var.

Il numero uno dell'Uefa, infatti, ha già annunciato che il Var non sarà introdotto nell'edizione 2018-2019 della Champions League. Ecco le sue parole al termine del Congresso UEFA a Bratislava. "Nessuno ancora sa esattamente come funziona. C'é ancora molta confusione. Io non sono affatto contrario, ma c'è bisogno di spiegare meglio quando usarla. Vedremo alla Coppa del Mondo. Potrebbe essere un buon progetto, utile per il calcio, ma non dobbiamo affrettarci a fare prendere tipo di decisioni". Sabato 3 marzo, tra l'altro, sarà presa la decisione definitiva per capire se la moviola in campo verrà utilizzato al Mondiale in Russia che prenderà il via il 14 giugno e terminerà il 15 luglio.