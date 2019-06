L'Uefa non si pronuncia sul Milan. Europa League salva, per ora

Sono giorni importanti per il Milan sia per quanto riguarda la parte sportiva, con la nomina del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo, sia per quanto concerne le questioni extra-calcistiche. Il club rossonero stava attendendo ormai da giorni il comunicato da parte dell'Uefa in merito alle sanzioni per aver violato le regole del fair play finanziario e puntualmente è arrivato ma con una sorpresa dato che l'Uefa ha deciso di sospendere la sentenza in attesa che si pronunci il Tas di Losanna.

Questa la nota ufficiale: "Il CFCB, UEFA Club Financial Control Body Adjudicatory Chamber ha sospeso i procedimenti contro l'AC Milan, in merito al mancato rispetto dei requisiti del break-even durante l'attuale periodo monitorato nella stagione 2018/19 che copre i periodi di segnalazione che terminano nel 2016, 2017 e 2018. La sospensione del procedimento rimarrà in vigore fino a dopo l'emissione dei procedimenti CAS in corso relativi alla sanzione imposta al club per non aver rispettato il requisito di pareggio per i periodi segnalati che terminano nel 2015, 2016 e 2017".

Il Milan, dunque, per ora non è escluso dall'Europa League 2019-20 ma non è ancora sicuro del posto con Roma e Torino spettatrici interessate. Questo perché la Uefa ha deciso di sospendere il procedimento a carico del Milan sulla violazione del fair play finanziario per il triennio 2015-18. Una volta che il Tas si sarà pronunciato allora anche l'Uefa emetterà la sua sanzione definitiva nei confronti del club rossonero. A Nyon, infatti, mesi fa si erano già espressi sul Milan con il club di via Aldo Rossi che aveva poi vinto il ricorso al Tas per il triennio 2014-17 e che come sanzione aveva subito l'obbligo di rientro a pareggio di bilancio entro il 2021, più multa di 12 milioni e restrizione sull'iscrizione della rosa alle competizioni europee. I tempi ora sono ristretti e se il Tas si prenderà troppo tempo per rispondere, cosa in cui spera il Milan, allora molto probabilmente il club rossonero prenderebbe parte alla competizione.