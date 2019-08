Luis Enrique e il suo dramma: morta la figlia di 9 anni per un tumore osseo

Poco più di due mesi fa Luis Enrique aveva deciso inaspettatamente di lasciare la guida della nazionale spagnola per via di alcuni problemi personali. Il numero uno della Federazione spagnola Rubiales aveva nominato il vice Moreno come ct ad interim ed aveva poi parlato così ai giornalisti presenti il giorno di quella fugace conferenza stampa: "Vi preghiamo di rispettare la privacy di Luis Enrique. Da parte nostra gli trasmettiamo enorme affetto e che sappia che le porte per lui qui sono sempre aperte. Lascia per questioni familiari".

Oggi, purtroppo, è arrivata una notizia terribile: la morte della figlia dell'ex allenatore della Roma Xana, di soli nove anni e colpita d un cancro alle ossa: "Nostra figlia Xana è deceduta nel pomeriggio all'età di 9 anni, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un osteosarcoma. Ringraziamo tutti per l'affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione. Ringrazio anche il personale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e le cure, medici, infermieri e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla squadra di cure palliative di Sant Joan de Dèu. Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia".

