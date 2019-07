Lutto nel mondo della boxe, addio alla leggenda Pernell Whitaker

Il mondo della boxe piange una delle sue leggende: è morto a 55 anni l'ex campione americano Pernell Whitaker.

Secondo quanto riferisce il sito Tmz, è stato investito da un'auto a Virginia Beach mentre attraversava un incrocio, località balneare della Virginia, stato in cui Whitaker era nato e cresciuto. L'incidente sarebbe avvenuto in una zona poco popolare, i soccorsi sono stati chiamati subito, ma l’ex pugile è morto per le ferite riportate nell’investimento. L'autista è rimasto sul luogo dell'incidente.

Whitaker, soprannominato Sweet Pea, è considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Mancino, era noto per le sue eccezionali capacità difensive e per la capacità innata di ribattere gli attacchi avversari. Non era un pugile con il colpo da knockout ma era tremendamente difficile da soprendere grazie alla sua astuta difesa. ''Era nella stessa classe di Muhammad Ali e Sugar Ray Leonard, uno dei combattenti migliori che abbia mai visto'' disse di lui la leggenda del basket Magic Johnson.

Nel 1983 vinse l'oro ai Giochi Panamericani di Caracas e l'anno dopo alle Olimpiadi di Los Angeles. E' stato campione mondiale in quattro categorie: leggeri, welter jr, welter e medioleggeri. Fu potagonista di epici incontri negli gli anni ottanta e novanta: quello con il leggendario messicano Julio Cesar Chavez (contro il quale ottenne il pari) e l'altrettanto famoso Oscar De La Hoya, in cui uscì sconmfitto dopo numerose polemiche. Durante la carriera da professionista, durata dal 1984 al 2001, ha combattuto 45 volte, ottenendo 40 vittorie (di cui 17 per ko) 4 sconfitte e un pari. Nel 2006 è stato introdotto nella International Boxing Hall of Fame.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?