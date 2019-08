Lutto nel mondo del ciclismo, Felice Gimondi muore dopo un malore

Lutto nel mondo del ciclismo: nel tardo pomeriggio di oggi infatti, durante una vacanza in Sicilia, il grande ex campione italiano Felice Gimondi ha accusato un malore mentre faceva il bagno ai Giardini Naxos, nota località turistica in provincia di Messina.

Come raccontato dai quotidiani isolani, Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 29 settembre, è stato prontamente soccorso sia dai bagnini in servizio che dagli operatori del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Giardini, che ha avviato gli accertamento del caso su quanto accaduto.

Nella sua gloriosa carriera agonistica l'atleta bergamasco è stato uno dei sette corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri (Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna). Nel suo immenso palmares spiccano inoltre un campionato del mondo su strada, una Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo e 2 giri di Lombardia. Gimondi detiene anche il record di podi al Giro d'Italia, ben nove, dove ottenne anche sette vittorie di tappa. Un ciclista a tutto tondo, dunque, capace di vincere in tutti i modi: in fuga, da grande scalatore, in volata, da sprinter, e anche nelle prove a cronometro.

Memorabile per tutti gli appassionati a due ruote fu la sua rivalità con un un altro grande ciclista del passato, il belga Eddy Merckx, rispetto al quale il campione nostrano ha mantenuto una maggiore longevità ad alti livelli.