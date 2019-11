La mamma di Zaniolo: "Ieri Nicolò mi ha fatto piangere"

Nicolò Zaniolo ha segnato una favolosa doppietta ieri sera contro l'Armenia a coronamento di una prestazione di livello con l'Italia di Robeto Mancini. Per il talento della Roma si tratta delle prime reti segnate con la maglia azzurra e quasi sicuramente l'ex canterano dell'Inter farà parte della spedizione italiana ad Euro 2020 a meno di clamorosi colpi di scena come infortuni gravi o prestazioni altamente deludenti con la Roma di Fonseca.

Zaniolo ha zittito i critici in queste settimane dato che anche Fabio Capello aveva riservato una battuta al vetriolo al talento della Roma elogiando il classe 2002 dell'Inter Esposito: "Sebastiano sei molto bravo, ma non devi prendere la strada di Zaniolo". Queste parole hanno fatto sobbalzare sulla sedia la sexy mamma di Nicolò Francesca Costa che sui social aveva risposto per le rime all'ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid: "A volte è meglio tacere… Senza parole! Sarò pure tua madre ma la tua strada te la sei segnata tutta da solo ed è un esempio per i tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno e sperando di essere come te".

Dopo quelle parole Zaniolo ha cambiato marcia ed è tornato a fare la differenza con la Roma e con la nazionale e nonostante ogni tanto gli capiti, in giro per i vari stadi di Italia, di sentire parole offensive nei confronti della madre che ha la "colpa" di essere una bella e giovane donna che ama usare i social network. Francesca, ieri sera ai microfoni di Rete Sport, ha commentato la prestazione e i gol del figlio: "Ero a casa dai miei genitori, il nonno è il suo primo tifoso e abbiamo visto la partita qui a casa. Non ci abituiamo mai a Nicolò, io che piangevo mentre mio marito urlava. Nicolò è maturato molto, a volte forse prende troppi gialli. Non esce mai fa una vita tranquilla e a volte non sembra nemmeno un ventenne".

La sexy mamma del talento della Roma e del calcio italiano ha poi parlato dei cori sessisti e offensivi a lei riservati da molti tifosi e utenti sui social: "Non è una questione di sfottò, a quel punto vuoi offendermi perché me li mandi personalmente, non è una cosa legata al calcio. Ci sono tanti ragazzini che mi scrivono cose bruttissime e pesanti. Come se mia figlia scrivesse di tutto al padre di un ragazzo più famoso. Cosa faranno quando saranno grandi se hanno questi esempi da chi canta allo stadio e si sente giustificato a farlo? A me dà fastidio quando mi dicono che voglio mettermi in mostra grazie a mio figlio. Mi dà fastidio che dicono sia una cosa sempre successa, ma altre mamme stavano zitte. Non è giusto che tutto sia giustificato, non è una cosa positiva".

