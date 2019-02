"Il Manchester United su Cristiano Ronaldo": pronta offerta monstre?

Sarà stata la delusione per la sconfitta del Wanda, con tanto di mano aperta a cinque dita - tante quante le Champions League vinte in carriera - per provocare i tifosi dell'Atletico Madrid. Ma la notizia pubblicata dal giornale sportivo spagnolo Don Balon sul possibile addio alla Juve di Cristiano Ronaldo a fine anno, è arrivata poco tempo dopo il rovescio bianconero di mercoledì scorso.

Cr7 via da Torino a campionato concluso e - si augurano i tifosi della Vecchia Signora - vinto? La redazione di Don Balon ne è convinta. Infatti, sull'asso portoghese sarebbe piombata improvvisamente una vecchia conoscenza della sua carriera. Non lo Sporting Lisbona dove è esploso calcisticamente, né il Real Madrid che lo ha consacrato come uno dei giocatori simbolo degli anni 2000. Ma il Manchester United. Proprio con la maglia dei Red Devils, nel 2008 Cristiano conquistò la prima delle sue cinque Champions League.

Oggi, però, il Man Utd è lontano parente della squadra che faceva tremare il mondo del calcio. Non vince la Coppa dalle grandi orecchie da più di 10 anni e il campionato inglese da sei. Ormai, in Premier League, a fare il bello e il cattivo tempo sono i cugini del Man City, ancora in corsa su tutti i fronti e convinti di poter regalare ai propri tifosi la soddisfazione - perché no - di un double. Proprio per contrastare l'invincible armada del tecnico catalano Pep Guardiola, i Red Devils vorrebbero puntare su Cr7. Troppo importante recuperare l'appeal mediatico perduto di recente, fondamentale consolidare la propria posizione economico-finanziaria accreditandosi presso nuovi e vecchi sponsor come Chevrolet, che avrebbe chiesto ai proprietari del club di prendere un top player per l'anno prossimo.

L'ultima parola, avverte Don Balon, spetta a Cristiano Ronaldo.