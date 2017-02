Mancini: "Dybala un rimpianto, all'Inter era dura. Io alla Juve? Direi sì"

Roberto Mancini e l'Inter si sono detti addio lo scorso 8 agosto: il tecnico jesino è stato sostituito sulla panchina nerazzurra dall'olandese Frank de Boer che alla fine è durato meno di tre mesi lasciando il posto a Stefano Pioli che nel giro di meno di tre mesi ha riportato l'Inter nei piani alti della classifica ma soprattutto ha dato un'anima alla squadra. I nerazzurri ora occupano il quarto posto in classifica e sono solo a tre punti dalla zona Champions League.

Mancini, ai microfoni de La Stampa, è tornato a parlare del suo addio ai nerazzurri ed ha aperto un giorno alla possibilità di allenare la Juventus: "All'Inter quest'estate si era creata una situazione assurda, difficile da gestire perché parlavano in troppi: non è stato soltanto un problema di pazienza da parte mia. Il problema non è stato la nuova proprietà, anzi: i cinesi sono stati perfetti con me. La squadra era stata allestita bene e la mia Inter era pronta a tornare a vincere, ma non c'era la giusta fiducia da parte di tutti ed era impensabile che fossimo già pronti dal 20 agosto: in poco tempo mi sono reso conto che qualcosa si era rotto, anche se speravo che la situazione si potesse aggiustare".