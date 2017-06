Mandzukic rincuora i tifosi: "Sconfitta difficile da accettare ma la sfrutteremo come ispirazione "

Il suo gol ha ridato speranza ai tifosi bianconeri. Ma è durato poco. Poi è arrivata la furia del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo. Nonostante la sconfitta, Mario Mandzukic ha scritto un messaggio ai tifosi sul proprio profilo ufficiale di Instagram. "Sono fiero di far parte di questa squadra e di questo club – ha scritto il bianconero – Abbiamo avuto una stagione incredibile con grandi vittorie che ricorderemo per sempre, con due grandi trofei e celebrazioni. Una sconfitta nella Finale di Champions League è difficile da accettare, ma la sfrutteremo come ispirazione per fare anche meglio la prossima stagione e conquistare un trofeo che questo club e i suoi fans meritano".

Poi il croato si rivolge ai tifosi feriti dalla serata in piazza San Carlo: "Sono triste nell'apprendere dei tifosi feriti a Torino e spero che tutti si rimettano al meglio. Non è stata la serata migliore per i tifosi della Juve, ma ne abbiamo avute di grandiose quest'anno e ne avremo ancora di più la prossima stagione".