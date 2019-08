Maradona attacca l'ex moglie: "Mi ha rubato le maglie ma la giustizia dorme"

Diego Armando Maradona crea sempre motivo di discussione e anche questa volta l'ex Pibe de Oro ha dato modo di parlare di una questione a lui molto cara: le sue magliette da gioco scomparse. L'ex fuoriclasse di Napoli e Barcellona, infatti, nel 2016 aveva denunciato la sparizione di alcune sue maglie numero dieci di quando giocava, più una serie di scarpette da calcio e alcuni importanti trofei da lui conquistati. Maradona aveva accusato l'ex moglie Claudia Villafane con cui è stato sposato dal 1989 al 2004 e con cui ha avuto due figli.

Maradona si è spesso lamentato con la giustizia argentina per via della sua estrema lentezza e su Instagram ha scritto un post per sfogarsi e per spiegare l'accaduto: "Continuano a non restituirmi ciò che mi hanno rubato. Nessuno fa nulla. Come può il giudice continuare a chiedere da dove provengano le magliette, le scarpe e i trofei? È come quando a scuola ti chiedevano: ‘Di che colore è il cavallo bianco di San Martín?”. Svegliati, giudice Vilma Nora Días! Non vedi che sulle magliette c’è il numero 10 e c’è anche scritto Maradona?”.

