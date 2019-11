Maradona in guerra con la figlia Giannina: ''Non le lascerò nulla''

''Non sto morendo per niente, non le lascerò nulla, darò tutto in beneficenza'' ha risposto così Diego Armando Maradona alle accuse della figlia Giannina.

Nuovi problemi in famiglia per Maradona, i rapporti tra il Pibe de Oro e la figlia Giannina sembrano in via di ulteriore peggioramento. I due sono stati protagonisti di un botta e risposta sui social: ''Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perché sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l’Estudiantes. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficenza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò''. Queste le parole di El Diez in un video postato su Instagram.

La donna, ex compagna del Kun Aguero e madre del piccolo Benjamin, in alcuni video pubblicati nelle storie di Instagram - aveva sostenuto, parlando del padre, che ''lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che papà aveva uno zoo, in cui potersi fare le foto con il leone? Lo teneva sedato, altrimenti è impossibile domarlo. E ogni paragone con la realtà è pura coincidenza...''. Non è certo la prima volta che Maradona, ora allenatore del Gimnasia di La Plata, e la seconda figlia si scambiano messaggi infuocati a distanza. Due anni fa la stampa argentina era arrivata ad ipotizzare che l'ex fuoriclasse del Napoli avesse intenzione di chiedere il carcere preventivo per Giannina nell’ambito di una causa, intentata anche contro Claudia Villafane per una presunta sottrazione di patrimonio, stimato recentemente da People With Money in 275 mila dollari.

Maradona accusa l’ex moglie, e il suo attuale compagno, Jorge Taiana, un attore e produttore teatrale che Diego chiama ''El Tontin'', il tonto, di avergli sottratto circa 9 milioni di dollari amministrando le sue fortune nella compravendita di immobili in Florida. E a questo proposito anche la Villafane è intervenuta via social, rivolgendosi all’ex marito: ''Se hai le p... di fare un video parlando di nostra figlia, spero tu ce le abbia anche per presentarti domani davanti al giudice, visto che finora non lo hai mai fatto''. Intanto proprio in questi giorni spunta in Argentina un'altra erede, si tratta di Magalì 23 anni: all’epoca del concepimento Diego viveva in Argentina come tecnico del Racing. Insomma i problemi familiari di Maradona sono ancora lontani dall'essere risolti.

