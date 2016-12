Maradona: "Io ho scelto Napoli, Higuain la Juventus"

Diego Armando Maradona, quando parla, ne ha sempre per tutti. L'ex Pibe de Oro, intervistato da Sky Sport ha tirato una stoccata al Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e a Gonzalo Higuain che in estate è passato dagli azzurri alla Juventus per 90 milioni di euro: "La Juve è meglio del Napoli? Non è vero, non c'è tanta distanza. Non gioca meglio del Napoli. Per me sono alla pari sul piano del gioco. Quando il Napoli riavrà i suoi calciatori attualmente infortunati può migliorare ancora. L'ho già detto: nell'ultima stagione col Napoli ha fatto 36 gol, un miracolo. De Laurentiis è disposto anche a vendere la moglie (ride, ndr). Io credo che le decisioni siano una questione di cuore: io ho scelto Napoli, Higuain la Juventus. I tempi sono cambiati: prima eravamo attaccati alla maglietta e non ai soldi".

Maradona ha poi parlato del gol di Mertens contro il Cagliari e della prossima sfida in Champions League che il Napoli giocherà contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane: "Il gol di Mertens alla Maradona? Per me era più un cross che un tiro: chiedetelo a lui. E' stato uno splendido gol, però serve chiarezza. Dries comunque sta stupendo tutti, sta sostituendo al meglio Milik. Napoli-Real in Champions? Vorrei che si giocasse oggi, perché Cristiano Ronaldo non è al meglio della forma. A febbraio, invece, sarà al top della condizione, così come tutti i suoi compagni del Real Madrid".