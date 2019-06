Maradona smentisce le malelingue: "Non è vero che ho l'Alzheimer"

Per giorni sono circolate sui social notizie scioccanti circa lo stato di salute di Diego Armando Maradona. Sul web, infatti, si è letto di tutto: il Pibe de oro avrebbe l'Alzheimer e starebbe addirittura per morire.

Una settimana fa, Maradona ha lasciato il Club Social y Deportivo Sinaloa, di cui era allenatore, per "motivi medici" e così si sono diffusi rumors su una sua possibile (grave) malattia. Niente di più falso, assicura però il diretto interessato, che è si è sentito in dove di dare rassicurazioni ai propri milioni di fan e affezionati.