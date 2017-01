Maradona torna a Napoli: questa volta il Pibe de Oro spacca la città

Diego Armando Maradona ha deliziato i tifosi del Napoli per ben 7 stagioni. Il Pibe de Oro dal 1984 al 1991 ha fatto innamorare e sognare una città intera con le sue giocate e con il suo carisma. Il classe 60, con gli azzurri, ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia, una Supecoppa Italiana e una Coppa Uefa ed è rimasto legato al Napoli e ai suoi tifosi in maniera indissolubile. Il 16 gennaio, Maradona tornerà a Napoli ma questa volta invece che unire sta dividendo.

L'ex fuoriclasse argentino non sarà allo stadio San Paolo ma al San Carlo, teatro massimo di Napoli, dove prenderà parte nello spettacolo 'Tre volte 10', titolo che richiama il 10, suo numero di maglia, e i 30 anni dal primo scudetto azzurro conquistato da Maradona. Lo spettacolo sarà diretto dall'attore e regista Alessandro Siani e verrà narrata la sua vita, i suoi sette anni trascorsi a Napoli, e ciò che lo spinse ad andare via nel marzo del 1991. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i biglietti per lo spettacolo sono andati a ruba e l'attesa è tanta, anche se molti tifosi azzurri non sarebbero felici di vedere Maradona sul palco del teatro insieme al rapper Clementino.