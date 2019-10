Ecco cosa c'è dietro l'addio al calcio di Marchisio

Per domani è stata convocata una conferenza stampa all'Allianz Stadium in cui Claudio Marchisio darà un annuncio importante sul proprio futuro. L'invito a sorpresa è stato diramato nella giornata di ieri e sono iniziate a circolare le prime voci su quale potesse essere la sua nuova squadra. Ma in realtà la decisione del centrocampista sarà un'altra: comunicherà ufficialmente di ritirarsi dal calcio giocato.

La decisione

Il 33enne ha deciso di appendere le scarpe al chiodo per via dei frequenti problemi fisici che lo hanno tenuto più volte lontano dal rettangolo di gioco. Negli ultimi anni la situazione era sempre più complicata e l'idea di restare uno spettatore al di fuori del campo non lo faceva stare bene. In seguito alla sua esperienza con la maglia dello Zenit è stata presa tale decisione di comune accordo con società.

Dopo aver indossato per oltre 20 anni la casacca della Juventus festeggiando 7 scudetti, Marchisio saluterà definitivamente il calcio. Ha rifiutato offerte arrivate dal Brasile e dalla Cina. Ora il suo futuro è ancora tutto da scrivere: una catena di ristoranti di successo e una forte passione per l'imprenditoria probabilmente lo terranno lontano dagli stadi, ma non è da escludere che - considerato il fortissimo legame con il mondo della Vecchia Signora - prossimamente possa indossare una veste da dirigente.

