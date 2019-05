Mario Balotelli: "Lasciate l'Africa agli africani"

Mario Balotelli in versione politico, a difesa della "sua" Africa. Già, perché sui propri profili social, l'attaccante classe '90 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia (anche se quest'estate potrebbe cambiare aria e squadra…) ha scritto un messaggio alla politica mondiale.

In italiano, spagnolo, francese, inglese e pure tedesco, ecco il suo intervento a gamba tesa, che mette nel mirino anche i sovranisti, parlando di immigrazione: "Una semplice riflessione per voi, politica di tutto il mondo. Non pensate che non aveste messo prima e tuttora le mani sulle ricchezze delle Africa, non ci sarebbe mai stata nessuna immigrazione dal continente? L'Africa è il continente più potente e ricco del pianeta: perché lo lasciano? Guerre? Malattie? Ignoranza? No! Povertà? E come fa l'Africa a essere povera essendo il continente più ricco del pianeta?" .

Interrogativi ai quali, Super Mario, suggerisce la risposta: "Esatto! La risposta la sanno tutti, ma conviene tacere e far finta di niente, vero? Nel mio paese nativo, l’Italia, si sente spesso dire: 'l'Italia agli italiani'…e sarebbe anche giusto se l'Africa fosse degli africani" .

Insomma, il messaggio è chiaro.