Marotta: "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Impossibile"

La Juventus, come sempre, è in linea con i propri obiettivi stagionali. I bianconeri sono secondi in campionato ma ad un solo punto dal Napoli capolista, si sono qualificati alle semifinali di Coppa Italia dove affronteranno l'Atalanta e ancor più importante hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League dove affronteranno il Tottenham di Mauricio Pochettino e dello scatenato Harry Kane. La società è contenta della rosa e a gennaio non farà nessuna operazione di mercato in entrata a meno che non si presenti una grandissima e irripetibile occasione.

Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle trattative di mercato della Vecchia Signora per giugno e ha citato anche il sogno impossibile Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo è sul mercato? I sogni non costano niente, si possono alimentare, però discorso diverso è comprarlo: il termine più giusto da usare è suggestione. Impossibile che la Juventus chiuda un’operazione del genere: tutti i manager, tutti i presidenti vorrebbero Cristiano in squadra, ma per una squadra italiana in questo momento è impossibile acquistarlo. Emre Can? Lui è un calciatore in svincolo e il regolamento ci consente di avere già contatti con il suo entourage: è un percorso che abbiamo intrapreso, però non c’è nulla di fatto. Faremo di tutto per provare a prenderlo: starebbe benissimo nel nostro centrocampo".