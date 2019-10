Marotta non molla Icardi: "Lo seguiamo, è ancora dell'Inter"

La stagione dell'Inter, sotto la guida di Antonio Conte e Giuseppe Marotta, procede con ottimi risultati e con una nuova sferzata di enegia portata dalla vittoria in Champions League con il Borussia Dortmund. Ventiquattro ore prima del 2-0 del Meazza, è arrivato il quarto gol consecutivo, il quinto in 4 gare, di Mauro Icardi con il Paris Saint-German.

Possibile ritorno di fiamma?

Un dato che ovviamente i giornalisti nel pre-partita dell'Inter non potevano che sottolineare a Beppe Marotta, ad neroazzurro, che ha risposto così: " Icardi? Non avevamo dubbi sulle sue qualità, abbiamo solo fatto una scelta strategica, attuato una politica del cambiamento. È un giocatore ancora di nostra proprietà e lo seguiamo con particolare attenzione ", come riportato da Tuttosport.