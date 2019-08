Marotta zittisce Wanda: "A Icardi nessuno ha detto di restare qui"

Senza un acquisto in tutta l'estate (in realtà dall'agosto 2018) e con un piede e mezzo fuori dall'Europa (2-3 casalingo contro il Wolverhampton): Urbano Cairo, presidente del Toro, vive giorni particolari. Vero che ieri ha trascorso la giornata a Portofino, vero anche che domenica i tifosi granata hanno esposto striscioni di contestazione lamentandosi del mercato. A corredo del tutto, la grana Nkoulou: «Sono basito le parole del numero uno granata -. Il giocatore ci ha fatto sapere di non avere la testa per giocare, adesso dovrà chiedere scusa». E, di fronte alle voci che volevano la Roma interessata al centrale, lo stesso Cairo che a inizio estate di era lasciato in maniera burrascosa con Petrachi, oggi ds nella capitale aveva spiegato che «i giallorossi non possono contattare i nostri giocatori. C'è una penale da 900 mila euro. Lo cerchino pure, anzi: così ci prendiamo i soldi». La Roma ha replicato: «Mai contattato alcun calciatore del Torino».

Il Milan, per riprendersi dal post Udine, è invece vicinissimo a Correa, che lascerà l'Atletico Madrid per 40 milioni più il 30% sulla futura rivendita, a fronte di una richiesta di 50 milioni dei colchoneros. L'interesse per Demiral non trova conferme rossonere, ma potrebbe accelerare Rugani-Roma: uno dei due centrali bianconeri partirà. Paratici intanto lavora sempre allo scambio Emre Can-Rakitic con il Barça. Inter e Manchester United si sono riavvicinati per Alexis Sanchez: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, stipendio di 5 al giocatore che ne prenderebbe altri 7 dai Red Devils. Alla fine una quadra verrà trovata. Restando ai nerazzurri, Joao Mario è a un passo dal Lokomotiv Mosca: prestito e riscatto a 18 milioni. Infine il tormentone dell'estate è ai titoli di coda, dopo le parole di Wanda Nara a Tiki Taka: «Mauro ha rifiutato tutte le offerte, magari ha parlato con qualcuno che comanda che gli ha detto di restare». Ma Marotta ieri è stato deciso nella replica: «C'è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. E smentisco in modo assoluto che nessuno, e in particolare Steven Zhang, ha invitato Icardi a restare. La nostra strategia è precisa e l'abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell'Inter può stravolgere questa linea comune». E se non arriva Dybala in nerazzurro, Icardi resta all'Inter.