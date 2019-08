Marquez-pole ma Valentino è in scia

Cambia il fuso ma non la sostanza. Anche sul circuito di Silverstone il più veloce è Marc Marquez. Un tempo da record per lo spagnolo, che si prende una pole position che sa di beffa. Per gli altri. I più delusi sono sicuramente i piloti Yamaha. Valentino Rossi parte dalla seconda casella in griglia. Un risultato ottimo per il Dottore, in ritardo di soli 428 millesimi dallo spagnolo e che torna in prima fila 4 mesi dopo Austin (anche allora secondo). Tante note positive per Vale, a cominciare dalla confidenza con la moto. E nel post qualifiche, non frena l'entusiasmo. «Marquez è sopra tutti, ma in 5-6 ci giochiamo il podio». Non mancano, però, i motivi per rimpiangere una pole sfumata. Calza a pennello il passaggio su MM93: «Non lascia niente al caso. Entra, fa il tempo che gli dà la prima fila e poi sta dietro e aspetta le mosse degli altri. Anche se fossimo rimasti fino a stasera in pista...».

Parole che scaldano una gara che potrebbe avere un protagonista inatteso: Jack Miller. Il miglior ducatista del weekend festeggia il rinnovo con la Pramac fino al 2020 con una prima fila strappata sempre grazie alla scia del duo Marquez-Rossi. Chi deve mangiarsi le mani dopo il sabato di Silverstone è sicuramente Fabio Quartararo. Primo in tutte le sessioni di prove libere, in qualifica gli è mancato il killer instinct. Partirà dalla quarta casella, davanti a Rins e Vinales. Niente da fare. Anche su una pista sulla carta favorevole agli avversari («La Yamaha è favorita», lo aveva detto lui stesso), Marquez fa la voce grossa. Strappa la quinta pole sulla pista inglese meglio solo in Texas e Germania con 7 e veste ancora i panni dell'uomo da battere. Ma le qualifiche parlano chiaro: i primi 5 sono racchiusi in 502 millesimi. Ci sarà da divertirsi.

Così in griglia: 1° Marquez (Honda) 1'58'128, 2° Rossi (Ita-Yamaha) +0'428, 3° Miller (Aus-Ducati Pramac) +0434, 7° Dovizioso (Ita-Ducati) +0594, 11° Petrucci (Ita-Ducati) +1319.

Tv: MotoGp, diretta Sky Sport MotoGp ore 14 (differita TV8 17). Moto2, 15.30 (diff 17). Moto3 12.20 (diff 18.30).