Martina Trevisan batte la Bouchard e si qualifica per la prima volta ad uno Slam

Martina Trevisan per la prima volta in carriera ha conquistato l'accesso al tabellone principale degli Australian Open. La tennista 26enne, attuale numero 154 del mondo, è riuscita nell'impresa di qualificarsi facendo fuori un ex pezzo da novanta come Eugenie Bouchard, 25 anni e attuale numero 211 del mondo, capace nel 2014 di arrivare fino in semifinale al Roland Garros e agli Australian Open e fino alla finale, poi persa, a Wimbledon sempre nello stesso anno.

La tennista toscana ha avuto la meglio vincendo contro la canadese Bouchard con il punteggio di 6-4, 6-3 e ora potrà finalmente giocare un torneo del Grande Slam. Fuori dai giochi, invece, Giulia Gatto Monticone che ha ceduto in due set, 6-1, 6-3, contro l'inglese Harriet Dart, numero 169 della classifica WTA e meno quotata rispetto alla nostra esperta tennista 32enne che esce così anzitempo di scena.

La carriera della Trevisan

Martina proviene da una famiglia di sportivi dato che la madre Monica è una maestra di tennis mentre il padre Claudio è stato un calciatore, di ruolo attaccante, che in carriera ha vestito le maglie di Mantova, Cosenza e Modena. Sia lei che il fratello maggiore Matteo, ex numero uno al mondo juniores, sono riusciti a diventare tennisti professionisti senza mai vincere nessun torneo WTA e ATP.

La Trevisan, dunque, avrà la possibilità di confrontarsi per la prima volta in uno dei tornei più importanti al mondo. Il 21 agosto 2017 Martina ha raggiunto la sua miglior posizione nella classifica di singolare WTA e si augura di poter ottenere il suo best ranking magari con una grande prestazione agli Australian Open, superando almeno un turno o chissà per essere una delle mine impazzite nel variegato e incerto tabellone femminile.

Il post della felicità

Martina è una ragazza riservata e non troppo attiva sui social network. La conquista del tabellone principale agli Australian Open, però, l'ha spinta a postare una sua foto con la seguente didascalia: "La prima volta non si scorda mai. Melbourne". La sua istantanea ha raccolto oltre 1000 like e una serie infinita di commenti da parte di molti dei suoi oltre 5.500 follower sul famoso social network.

