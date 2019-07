Mason torna in campo: dal ritiro forzato dal calcio alla panchina del Tottenham

Ryan Mason è un ex calciatore, di ruolo centrocampista, che in carriera ha vestito le maglie di Tottenham, Millwal, Lorient e Hull City. Il 28enne di Enfield, è stato costretto al ritiro a febbraio del 2018, a 26 anni per via di un brutto incidente avuto durante un match di Premier League contro il Chelsea quando vestiva la maglia del suo ultimo club di appartenenza: l'Hull City. In quel match, infatti, Mason ebbe un brutto scontro testa a testa con Gary Cahill e finì per averne la peggio dato che riportò un trauma cranico che richiese un delicato intervento chirurgico.

Mason provò a rientrare dopo 13 mesi da quel terribile infortunio ma decise di ritirarsi appunto nel febbraio del 2018: " Avevo tutti i nervi della faccia danneggiati. E una cicatrice enorme dopo l'operazione: il mal di testa era insopportabile e il minimo movimento del collo mi dava dolore ". Il calcio gli ha dato tanto ma poi gli ha anche tolto. Le favole, però, ogni tanto hanno anche un lieto fine dato che Mason tornerà in campo, non da giocatore ma bensì da allenatore. Il Tottenham, club nel qualce è cresciuto, infatti, ha deciso di reinserirlo nel suo mondo ufficializzandol come allenatore della squadra under 19 degli Spurs.