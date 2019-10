Striscia, nuovo deep fake. Il finto Massimiliano Allegri al vetriolo sulla Juve: "I bianconeri anaffettivi e bugiardi"

" Ragazzi, se segna l'Inter fo un urlo che butto giù lo studio " e poi il riferimento ad Antonio Conte, l'attuale allenatore dei nerazzurri, e a Giuseppe Marotta, l'amministratore delegato della squadra milanese. Il finto Massimiliano Allegri (di Striscia la notizia) ha scelto questo espediente per scagliarsi contro la società che, a lungo, l'ha visto protagonista, ovvero la Juventus. E si è lasciato andare a un commento al vetriolo, molto piccato contro la squadra che ha seguito e allenato per diversi anni.

Questa sera, infatti, Striscia la notizia, manderà in onda il filmato esclusivo con l'irruento commento del finto ex allenatore della Juventus, che della sua ex squadra dice, chiaramente: " I bianconeri anaffettivi e bugiardi ". Il video completo delle parole del tecnico toscano sarà trasmesso nel tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5, dalle 20.35. Lo sportivo toscano ha seguito la Juventus dal 2014 al 2019, anno del suo esonero.