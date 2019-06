Maxi Lopez al veleno su Wanda: "Non mi fa parlare con i miei figli"

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere con il suo agente Wanda Nara che deve ancora incontrare l'Inter per sentirsi dire per l'ultima volta che l'ex capitano non rientra più nei piani societari e in quelli di Antonio Conte. Maurito ha più volte ribadito la sua volontà di restare a Milano, ma la dirigenza la pensa in maniera diversa ormai da mesi, quando quel 13 febbraio gli fu levata la fascia. Il braccio di ferro assurdo creatosi per oltre 50 giorni ha fatto inasprire l'Inter e i suoi tifosi nei confronti di Icardi e Wanda Nara che ormai non sono più graditi alla maggior parte dell'ambiente.

In tutto questo, Wanda Nara deve incassare un altro attacco: quello dell'ex marito Maxi Lopez. I due hanno tre figli insieme che vivono sotto lo stesso tetto di Icardi con le altre due figlie di Maurito e della 32enne argentina. I rapporti tra i tre non sono affatto idilliaci, anzi, l'ex attaccante di Milan e Barcellona è tornato a sputare veleno nei confronti dell'ex moglie e l'ha fatto ai microfoni di Eltrece Tv: "Non parlo con i miei figli da tre mesi, è stato molto difficile, e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. E spero che si possa risolvere senza avvocati, è difficile. Ho ricevuto anche messaggi aggressivi da parte sua, io non voglio farli pubblicare. Ovviamente se lei lo farà, non posso fare altro…”.