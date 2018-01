Melissa Satta sulla multa a Nainggolan: "Con tutti i soldi che ha..."

La Roma si è dimostrata una società seria e con dei valori per come ha gestito il caso Nainggolan. Il belga dopo il suo Capodanno d'eccessi e sopra le righe è stato punito dal club di James Pallotta con una multa di oltre 100.000 euro e con l'esclusione dalla partita, poi persa per 2-1, giocata contro l'Atalanta di Gasperini. Di Francesco, Monchi e Baldissoni hanno voluto dare un segnale forte allo spogliatoio: chi sbaglia paga, a prescindere dal cognome portato sulla maglia.

Giuseppe Cruciani e Melissa Satta, ospiti del programma televisivo Tiki Taka, hanno dato la loro opinione in merito alla punizione inflitta a Naiggolan, mostrando pareri discordanti: " Mi sembra ci sia un moralismo eccessivo attorno a questa cosa, credo che la Roma sia stata masochista nel non convocare Nainggolan. Bastava fargli una multa perché non c’è niente di peggio che toccare un giocatore sui soldi". La Satta, invece, ci è andata giù pesante: "Ma cosa stai dicendo, ma dove vivi? Ci sono cose più importanti di una stupida partita di calcio e un calciatore deve prima di tutto dare l’esempio. La multa da 100 mila euro? Ma sai cosa gliene frega? Ci fa shopping una settimana con lo stipendio che ha”.