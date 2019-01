Il mercato delle 6 Big. Bianconeri su Ramsey, il Milan sogna Morata

Sei personaggi in cerca d'autore. O meglio, sei atleti in cerca di una nuova squadra. Big al lavoro per rinforzare le rose e, mai come quest'anno, l'occhio è più attento al portafogli che altro. Perché c'è chi punta forte sui parametri zero (Juventus), chi deve limare un gruppo già buono (Napoli) e chi, invece, fronteggiare i cordoni del fair play finanziario (Milan).

I campioni d'Italia della Juventus non hanno grandi esigenze a gennaio, avendo deciso di rimpiazzare l'infortunato Cuadrado con una soluzione interna (Spinazzola). Ma Paratici lavora, come sempre, a lungo raggio e dopo Emre Can, è pronto un altro colpo a parametro zero, Aaron Ramsey: «Un ottimo calciatore, va in scadenza e siamo sempre attenti alle situazioni che il mercato propone». Per l'estate, poi, si valuterà l'arrivo di un difensore di livello e di un centrocampista offensivo se dovesse andar via uno tra Pjanic e Khedira; il sogno è Isco, ma non va sottovalutata la figura di James Rodriguez: «È diverso rispetto allo scorso anno perché gioco meno. Se devo andare via per mancanza di minuti, lo farò». Parole del trequartista colombiano del Bayern Monaco, ai box dal 24 novembre per la lesione parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro. Ieri intanto boom in borsa per il titolo Juventus, che ha registrato un +8% grazie alle voci su un possibile acquisto di Mbappé: «Ipotesi molto fantasiosa - ha tagliato corto Paratici - la fantasia aiuta, ma a gennaio poco e anche per giugno questo è un nome molto difficile».

Anche il Napoli di Ancelotti ha bisogno solo di ritocchi; interessa Veretout della Fiorentina, ma difficilmente un'operazione così importante verrà chiusa a gennaio. Discorso simile per Barella (il Cagliari chiede 40 milioni) e Piatek, mentre il ds Giuntoli continua a lavorare per arrivare a due nomi per rinforzare il centrocampo: Almendra del Boca Juniors e Lobotka del Celta Vigo. L'argentino è l'obiettivo numero uno, mentre lo slovacco può arrivare in caso di addio di Diawara.

Anche l'Inter non sarà protagonista, complice la prematura uscita dalla Champions League: a gennaio si cercherà di concludere la cessione al Flamengo di Gabigol (i nerazzurri chiedono 20 milioni) ed evitare quella di Perisic al Manchester United; mentre per l'estate piace Godin, per il quale sarà un vero e proprio derby con il Milan; e se il Real Madrid continuerà il corteggiamento su Icardi sarà pronta la controproposta nerazzurra: dateci Kovacic, ora in prestito al Chelsea.

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista e, viste le difficoltà ad arrivare a Fabregas, si cercano soluzioni alternative. Non trovano conferme le voci su Sandro e Veloso del Genoa, mentre Carrasco è più di un'idea. Si allontana Pato, che ha annunciato la sua volontà di tornare in Brasile, mentre De Paul sembra impossibile da raggiungere a gennaio. E dunque torna di moda ancora una volta lui, Morata. Che potrebbe anche dire di sì all'ipotesi di prestito secco di sei mesi, in coabitazione con Higuain e Cutrone.

In casa Roma scoppia il caso Pastore; tanto che dopo l'addio di Nainggolan (a proposito, lui vorrebbe tornare) è pronto un nuovo ribaltone in mediana: via l'ex PSG, dentro un altro atleta parigino, Diarra, che potrebbe lasciare la capitale francese anche gratis. Sull'altra sponda del Tevere, invece, la Lazio torna alla carica per Wesley del Bruges. Saltò il suo acquisto a luglio, quando arrivò il no di Inzaghi. Oggi sarebbe un rinforzo vero per blindare il quarto posto che vale la Champions League.