Mercato di gennaio insidioso: top 10 e flop 10 dei calciatori arrivati in Serie A

Il mercato di riparazione si è appena aperto e si concluderà venerdì 31 gennaio. Trattare calciatori durante la sessione invernale è sempre molto faticoso per i direttori sportivi dato che è molto difficile trovare occasioni low cost e poi funzionali alle reali esigenze degli allenatori. Il Milan ha piazzato il primo colpo con Zlatan Ibrahimovic e solo il tempo dirà se è stato un giusto investimento o un "fallimento". La Juventus ha chiuso per Kulusevski dell'Atalanta ma resterà in prestito a Parma fino al termine della stagione, il Napoli ha acquistato Demme e tratta Lobotka, mentre l'Inter è la più attiva a livello di nomi ma per ora non ha chiuso nessuna trattativa.

Come detto il mercato di gennaio presenta diverse insidie ma tante volte può regalare molte soddisfazioni. Ecco la top 10 degli acquisti ripresa da Sportmediaset:

1) La Fiorentina 2015 Mohamed Salah dal Chelsea: l'impatto dell'egiziano fu forte con 9 reti relizzate in 26 presenze totali.

2) Radja Nainggolan gioca oggi al Cagliari ed è di proprietà dell'Inter, ma nel gennaio del 2014 passò dai sardi alla Roma e da lì iniziò una lunga storia d'amore con il club giallorosso.

3) Andrea Barzagli è stato un colpo praticamente a costo zero da parte della Juventus a gennaio del 2011. Il centrale ex Chievo torna in Italia dopo l'esperienza al Wolfsburg e diventa uno dei cardini della squadra di Conte prima e Allegri poi.

4) Mario Balotelli, oggi va per i trent'anni ma nel gennaio del 2013, nemmeno 23enne, ebbe un impatto devastante al Milan. Supermario tornò in Serie dopo l'esperienza al City e trascinò i rossoneri in Champions League con 12 reti in 13 partite di campionato.

5) Clarence Seedorf passo all'Inter dal Real Madrid nel gennaio del 2010 e per molti fu il colpo di mercato dell'inizio del secolo. Peccato che due anni dopo i nerazzurri lo "regalarono" al Milan in uno scambio con Francesco Coco.

6) Dejan Stankovic, icona alla Lazio, bandiera all'Inter. Il serbo sbarcò in nerazzurro nel gennaio del 2004 e fece le fortune dell'Inter.

7) Edgar Davids era un giocatore del Milan ma nel 1998 passa alla Juventus dove diventa subito uno dei punti fermi del centrocampo bianconero e per ben sei anni.

8) Hidetoshi Nakata passa dal Perugia alla Roma nel 2000: il giapponese si rivela un'arma importante per gli obiettivi giallorossi

9) Un giovane Alvaro Recoba passa dall'Inter Inter al Venezia nel gennaio del 1999 e con la squadra di Novellino siglò 10 reti in 19 presenze.

10) Antonio Candreva passa dall'Udinese alla Lazio nel 2012 con "core de Roma" che diventa una della bandiere della Lazio.

Gennaio, però, è anche un mese piene di insidie e ci sono nomi eccellenti nella flop 10 ripresa da Sportmediaset

1) Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone, ha segnato caterve di gol alla Fiorentina e nell'anno dello scudetto alla Roma. L'Inter ha sempre corteggiato il bomber argentino che arrivò a Milano in tarda età nel gennaio del 2013 e non riuscì mai ad incidere per i problemi alle ginocchia.

2) Samuel Eto'o lascia l'Inter nell'estate del 2011 per passare all'Anzhi, poi passa al Chelsea prima e all'Everton poi. Ferrero lo riporta in Italia, alla Sampdoria nel gennaio del 2015 ma il fuoriclasse camerunense non è più il killer d'area di rigore del Triplete nerazzurro e lascia con tanto di polemiche a fine anno e con soli due gol all'attivo.

3) Lukas Podolski gioca oggi al Vissel Kobe in Giappone ma nel 2015 fu uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti invernale dell'Inter ma fece un flop clamoroso.

4) Seydou Doumbia arriva a Roma nel 2015 dal Cska Mosca ma realizza solo 2 gol in 13 presenze in campionato risultando poco incisivo per la squadra giallorossa.

5) Leonardo Pavoletti sta oggi recuperando dall'infortunio al ginocchio ma nel 2017 passò come una meteora al Napoli di Sarri dove raccolse poche presenze e segnò pochi gol.

6) Nicholas Anelka arriva alla Juventus nel 2013 dallo Shanghai Shenhua ma con Conte raccoglie solo tre presenze e zero gol

7) Xherdan Shaqiri arriva all'Inter nel 2015 di Roberto Mancini con tante aspettative ma a fine anno saluta la compagnia e vola allo Stoke City dopo tante prestazioni negative e anonime.

8) Michael Essien è stato uno dei centrocampisti ghanesi più forti degli ultimi 15 anni ma il suo arrivo al Milan nel 2014 non fu produttivo né per lui né per i rossoneri

9) Mattia Destro nel gennaio del 2015 arriva al Milan dalla Roma: l'ex Inter però segna solo tre gol in 15 presenze

10) Alessio Cerci si veste anche lui di rossonero come Destro nel 2015 ma non incide mai e lascia il Milan nel gennaio del 2016.

