Mercedes CLA, hi-tech e più sicurezza

Massimo Mambretti

Monaco di Baviera Prima di sconfinare nel settore dei Suv, il formato compatto di Mercedes propone la nuova interpretazione della CLA. La più piccola delle coupé a 4 porte della Stella, esce da schemi consolidati del settore delle vetture di taglia media e, senza rinnegare anche questa volta la parentela con la Classe A, brilla di una propria personalità. Insomma, non si può dire che sia esattamente una versione pantografata e con la coda della Classe A. Infatti, la nuova CLA non solo è più robusta e con una linea più sportiva della consanguinea, ma è anche un po' differente sotto le vesti.

La stretta parentela con la Classe A risalta maggiormente nel confortevole abitacolo sia per l'atmosfera giovanile sia per l'occulta presenza dell'intelligenza artificiale del sistema operativo Mbux, ormai dilagante nella famiglia Mercedes. Si palesa attraverso i display digitali del cruscotto e del sistema multimediale, che a richiesta possono essere da 10,25. I grandi schermi imprimono all'ambiente una connotazione hi-tech e portano in dote i comandi gestuali e la realtà aumentata.

Su percorsi non troppo distanti da casa Mercedes, ma assai vicini a quelli delle sue rivali, ovvero Audi e Bmw, abbiamo potuto provare queste novità guidando una CLA 220 Sport, spinta da un motore turbo a benzina di 2 litri con 190 cv abbinato al cambio a doppia frizione a sette marce. In una piovosa e cupa giornata di questa strana primavera, abbiamo quindi potuto testare in un solo colpo, non solo come va la nuova CLA, ma anche il supporto fornito del suo gran carico di tecnologie. Quest'ultimo include anche uno schieramento di dispositivi di assistenza alla guida. Con un simile equipaggiamento l'interazione tra la nuova Cla e chi sta al volante, ma anche con i passeggeri, viene facilitato ogni compito ed elevati i parametri di sicurezza. Infatti, ottenere semplicemente delle risposte dalla vettura, senza distogliere lo sguardo dalla strada, scorrere facilmente i menu del sistema d'infotainment muovendo una mano o, ancora, poter contare sulla realtà aumentata del navigatore che sovrappone le immagini raccolte dalla telecamera anteriore e le indicazioni stradali, sono contributi di non poco conto in ogni condizione di viaggio. Ecco, allora, che risulta più istintivo percepire la personalità della CLA 220 Sport, sintesi di un temperamento consono a quanto promette la potenza espressa dal motore e di un comportamento che non presta mai il fianco a critiche né a livello di agilità né di agilità.

Al momento, la famiglia della CLA è offerta con motori a benzina di 2 litri con potenze che vanno da 136 a 224 Cv e con un turbodiesel 1.5 litri da 116 cv a prezzi che partono da 33.600 euro.

Dopo l'estate arriveranno varianti turbodiesel più potenti.