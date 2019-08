Mercedes rinnova GLC il suo best seller Con AMG è adrenalina

Cesare Gasparri Zezza

Francoforte Mercedes-Benz rinnova la gamma GLC a quattro anni dal lancio. Per la Casa della Stella è il Suv best seller. Taglia mid size, si ripresenta in versione Suv o Suv-Coupé e con un ventaglio di motorizzazioni: benzina, diesel, ibrida. A bordo di una GLC AMG 43 4Matic percorriamo l'autostrada in direzione Rüsselsheim dove, una volta arrivati, ad attenderci si sarà l'off-road. Trazione integrale, cambio automatico a 9 marce Speedshift TCT, sotto il cofano un 3 litri V6 biturbo capace di erogare 390 cavalli scalpitanti e 520 Nm di coppia. Solo 4,9 per toccare i 100 partendo da fermo e 250 km/h di velocità massima. Questa versione realizzata dalla divisione di Affalterbach si riconoscere non (solo) per il logo, ma soprattutto per l'aspetto «muscoloso».

Nei Suv e Suv-Coupé AMG si apprezzano la nuova forma della griglia del radiatore a lamelle cromate verticali, i gruppi ottici a Led High Performance, le mascherine circolari che incorniciano i doppi terminali di scarico e i cerchi dedicati da 19 o, a richiesta, da 21.

Ogni volta che si schiaccia il gas a martello, la vettura artiglia la strada con facilità estrema e con tanta sicurezza. Viaggiando - dove consentito - a velocità superiori a quelle permesse in Italia, la combinazione tra cambio a 9 marce Speedshift Tct AMG, particolarmente reattivo, e la trazione integrale 4MATIC Performance AMG, con ripartizione della coppia a favore del posteriore e regolazione della dinamica di marcia attraverso l'AMG Dynamic, ci hanno fatto apprezzare alla grande il piacere di una guida in assoluta sicurezza.

Come assistente a bordo, l'ultima versione di MBUX. I sistemi di assistenza alla guida sono stati notevolmente ampliati: regolazione Distronic e sterzo attivo supportano il guidatore e lo aiutano a mantenere la distanza di sicurezza e a sterzare; la velocità viene regolata automaticamente nelle curve o prima degli incroci.

Arrivati alla location destinata all'off-road, cambiamo vettura. Per arrampicarci tra gli ostacoli naturali e quelli artificiali, saliamo a bordo di una GLC 300 d 4MATIC con 245 cv e 500 Nm di coppia. Un tratto con un forte dislivello laterale per testare le capacità di inclinazione laterale e poi con il gas «allegro», percorrendo uno sterratino difficile. Niente male nei passaggi effettuati con «tre ruote».

Il pacchetto «Offroad» offre due modalità di guida tecnica. Per sabbia, ghiaia o neve c'è il programma «Offroad», per il fuoristrada più impegnativo, come pietraie o forti pendenze, l'«Offroad +». In questo modo, la regolazione della trazione opera in modo analogo a un differenziale autobloccante attraverso un intervento frenante mirato e selettivo sulle ruote. I programmi di marcia agiscono anche su motore, cambio e sterzo. Per ottenere un livello di comfort e versatilità di regolazione ancora più elevato, le sospensioni pneumatiche Air Body Control, in combinazione con il Dynamic Select, faranno viaggiare gli ospiti come su un tappeto volante. Prezzi a partire da 48.176 euro.