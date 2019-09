Il Mertens show fa ripartire il Napoli

Napoli Il solito Ciro, che ora mette nel mirino Maradona e Hamsik. Due bacini alla Samp del bomber tascabile, nel giorno del debutto nel nuovo San Paolo (a proposito, docce e bagni funzionano alla grande). Vige la legge del turnover perché martedì si farà ancora più sul serio con il Liverpool: quindi Insigne e Llorente si accomodano in panchina, Lozano non ha benzina nelle gambe e punge poco, ci pensa Mertens a fare la differenza e mettere al sicuro i tre punti. Lui crea, Elmas conserva: il baby turco è la rivelazione della gara, lucido e spavaldo in ogni giocata, barriera insuperabile che nemmeno per un attimo fa notare l'assenza del mastino titolare Allan.

Se il primo tempo fosse terminato 3-3, nessuno avrebbe potuto recriminare. Un preoccupante sintomo per entrambe le difese, le peggiori del campionato: i due reparti di centrocampo spesso in affanno, errori individuali e cattivi posizionamenti. Koulibaly conferma il disagio di inizio stagione, viene il sospetto che sia l'assenza di Albiol che lo pilotava la vera causa della crisi del senegalese, più che la sua condizione fisica non ancora ottimale. Sull'altro fronte, la coppia Murillo-Ferrari non tiene in alcun modo Mertens: il belga fa la differenza partendo da sinistra e accentrandosi, schema perfetto per il gol del vantaggio al 13'. Pure una traversa per Ciro e il raddoppio sfiorato da Ruiz, prima che le amnesie di Koulibaly e Zielinski consegnino a Caprari e Rigoni palloni ghiottissimi per riequilibrare il risultato.

Qualcosa deve per forza aver detto il mite Carletto ai suoi nell'intervallo, perché il tanto atteso equilibrio tra i reparti finalmente fa capolino. Possesso palla più ragionato, ritmi non elevati, ricerca costante della soluzione tra le linee per mettere spalle al muro una Samp volenterosa ma troppo sterile in fase offensiva. Il Napoli bussa di continuo dalle parti di Audero, chiede man forte all'esordiente Llorente che al primo pallone toccato nell'arena di Fuorigrotta, provoca il bis di Mertens, agevolato dall'incertezza di Audero. Ora testa ai reds campioni d'Europa.