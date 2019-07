Il messaggio di Mancini a Sinisa: ''Sei troppo forte, questo ti fa un baffo''

"Sei troppo forte: questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel" sono le parole di Roberto Mancini al suo amico Sinisa Mihajlovic.

Una notizia che ha scosso il mondo del calcio: la malattia di Mihajlovic ha di fatto colto di sorpresa sportivi, addetti ai lavori e tifosi. Grande sgomento soprattutto per coloro che hanno incrociato durante la carriera il tecnico serbo nelle sue esperienze prima da calciatore e poi da allenatore. Tra i messaggi di incoraggiamento non poteva certo mancare quello di un amico speciale come Roberto Mancini, legato a Sinisa da una lunga amicizia nata sui campi di calcio, i due hanno condiviso uno scudetto alla Lazio e rafforzata una volta appesi gli scarpini al chiodo, con la conquista di due scudetti all'Inter da tecnico e vice.

Il ct dell'Italia ha rivolto sul proprio profilo Instagram un grande incoraggiamento: ''Sei troppo forte: questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel''. Il messaggio è stato corredato da un collage che rievocano i momenti più belli dell'esperienza comune sul rettangolo verde, in particolari gli anni trascorsi in biancoceleste nella Capitale e poi a San Siro sotto i colori nerazzurri. Il modo migliore per far sentire tutta la propria vicinanza affettiva all'amico, costretto a lasciare l'incarico al Bologna per sottoporsi a una terapia d'urto e combattere la malattia che gli impedirà, per un periodo di tempo al momento imprecisato, di essere in campo.

