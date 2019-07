Il messaggio di Raiola: "Lo United sa cosa vuole Pogba. Troverò una soluzione..."

Paul Pogba è uno dei nomi più caldi del calciomercato. La volontà di lasciare Manchester è chiara e le voci che lo spingono lontano dal campionato inglese sono sempre più forti. Eppure il nodo Pogba non si scioglie.

Il messaggio di Raiola

Il francesce è seguito da diversi club, tra questi la squadra che prima lo ha adottato e poi lanciato come stella del calcio mondiale: la Juventus. L'alternativa è il Real Madrid. Sul futuro (ancora incerto) del centrocampista francese è intervenuto il suo procuratore, Mino Raiola. Uno che di certo non le manda a dire, ma che mantiene sempre un alone di mistero attorno ai suoi protetti.