Messi in tackle su Neymar: "La sua partenza ci ha reso più forte"

Il Psg in estate si è preso Neymar, pagando per intero la clausola rescissoria da 222 milioni di euro. Il giocatore pare già essersi pentito di aver accettato la Ligue 1 e vorrebbe tornare in Spagna dove c'è il Real Madrid pronto a fare carte false pur di averlo. Lionel Messi, ai microfoni di World Soccer, e a distanza di mesi, ha voluto pungere il suo ex amico e compagno di squadra: "La sua partenza ha causato un cambio nel nostro modo di giocare. Abbiamo perso molto del nostro potenziale offensivo ma siamo migliorati in difesa. Ad oggi siamo poi messi benissimo in mezzo al campo. Abbiamo più equilibrio e questo ci permette di essere più forti difensivamente".

Messi ha poi parlato della Champions League, visto che i blaugrana sono tra i grandi favoriti alla vittoria finale: "Le principali avversarie per la Champions? Il Manchester City è una delle squadre più forti in circolazione. Lo stesso discorso vale anche per il Psg. Ma manca ancora molto e non escludo nemmeno il Real Madrid tra le pretendenti, sia per qualità che per esperienza. E poi c'è il Bayern, altra grande squadra che se la giocherà fino alla fine. Oggi, però, le migliori sono City e Psg. Il Real? La crisi è sicuramente passeggera. Non è la prima volta che vediamo una situazione del genere. Alla fine lotterà per tutto, sia per i giocatori che ha sia perché lo ha sempre fatto".