Messico ko 4-0 con l'Argentina: festa con modelle prima della partita

Il Messico del Tata Martino è stato sommerso di goll'Argentina di Scaloni che si è imposta con un netto e rotondo 4-0 frutto della tripletta dello scatenato attaccante dell'Inter Lautaro Martinez e per il calcio di rigore siglato dall'ex Roma Leandro Paredes. La nazionale messicana ha subito una valanga di critiche dai tifosi e dai media per questa sconfitta pesante, anche se si trattava di una partita amichevole. El Tricolor aveva vinto la precedente sfida amichevole per 3-0 contro gli Usa e subito dopo quella partita il ct ha concesso alcune ore di riposo e relax ai suoi ragazzi che l'hanno preso alla lettera.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, infatti, diversi calciatori del Messico si sono recati in una discoteca per festeggiare la vittoria sugli Usa insieme a modelle ed influencer. Due delle donne in questione, però, avrebbero poi fatto lo stesso tragitto dei calciatori della nazionale messicana e dormito nello stesso albergo del Tricolor prima del match poi perso malamente contro l'Argentina.

Miguel Layun, uno dei calciatori del Messico, ha smentito quanto detto dal quotidiano spagnolo: "Avevamo un paio d’ore libere dopo la partita con gli Stati Uniti e siamo andati in un locale che diventa discoteca e ci siamo stati dalle 15:30 alle 20:30. Dopodiché siamo rientrati tutti assieme in albergo per riposarci. Qualcuno ha detto che è successo prima della partita con l’Argentina, ma è assurdo che venga detta una cosa per un’altra". Alla mente è subito tornato l'episodio prima del Mondiale in Russia quando molti giocatori della nazionale messicana erano stati paparazzati in compagnia di circa 30 escort dove ne era seguito uno scandalo incredibile.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?