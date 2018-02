Michael Schumacher, l'esperto: ​"Può tornare a una vita normale"

Il campione di Formula 1 Michael Schumacher è in coma dal 29 dicembre 2013. La famiglia dell'ex ferrarista ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni di salute. Ora però a rompere il silenzio è il direttore del Centro di neurologia della clinica Asklepios di Seesen, Mark Obermann.

Il parere dell'esperto

Secondo quanto afferma il luminare - basato su un importante studio svedese - il 30-40% dei pazienti finiti in coma o stato vegetativo - come il caso di Schumacher - può tornare a una vita quasi normale dopo quattro anni. Insomma la speranza rimane viva nonostante siano bassati già 4 anni. Obermann ha spiegato che diversi pazienti sono tornati alla loro vita nonostante abbiano passato molto tempo in uno stato simili a quello del 49enne tedesco.