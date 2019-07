Mihajlovic, il messaggio della moglie: ''Con il vostro amore siamo imbattibili''

''Con il vostro amore siamo imbattibili. Grazie a tutti'' è il toccante messaggio postato sui social da Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic.

Dopo l'annuncio choc del tecnico serbo e le innumerevoli dimostrazioni d'affetto ricevute, arriva la risposta sui social della moglie Arianna Rapaccioni, che ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto con un post su Instagram: ''Di Forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti''. Un amore travolgente sbocciato nel 1995 nei primi anni in cui un giovane Sinisa, arrivato dalla Stella Rossa, calcava i campi della nostra Serie A. Lei aveva appena vent’anni all'epoca e da allora non si sono più lasciati. Un matrimonio felice che ha portato la nascita di ben 5 figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Una splendida famiglia, ora costretta a combattere una battaglia imprevista, ma che si spera riusciranno a vincere insieme.

Totale sostegno arrivato anche dal Bologna, queste le parole di Walter Sabatini: ''E' il nostro condottiero. Lui rimane l’allenatore: sarà lui a guidare il Bologna fino alla fine del suo contratto. Lui resterà con noi finché non vincerà questa battaglia, perché la vincerà. E’ troppo forte'' mentre il responsabile sanitario dei rossoblu Gianni Nanni ha chiarito: ''Si tratta di leucemia acuta da pochi giorni, scoperta il giorno prima del ritiro. C'è la possibilità di guarire ed è una malattia che si può sconfiggere e che può consentirgli di lavorare. Potrà interagire con la squadra, a parte certi momenti in cui sarà lontano. Le terapie di oggi sono efficaci: è una malattia che si può vincere anche in tempi brevi'' chiudendo con l'augurio più importante: ''Non sappiamo ancora quanto sarà il periodo, ma lui vincendo questa battaglia tornerà mentalmente più forte di prima. Sarà una macchina da guerra''.

