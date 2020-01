Milan, pronto il grande colpo: offerta per Dani Olmo

Il Milan ha ottenuto due vittorie nel giro di quattro giorno contro il Cagliari di Rolando Maran, per 0-2, in campionato e contro la Spal di Leonardo Semplici, per 3-0, in Coppa Italia. L'arrivo di volti nuovi come Asmin Begovic, Simon Kjaer ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic ha un po' rinfrancato i tifosi che sognano altri colpi di mercato entro il 31 gennaio, giorno in cui si chiuderà ufficialmente il mercato di riparazione.

I nomi sul taccuino di Paolo Maldini, Ricky Massara e Zvominir Boban sono tanti e lo stesso ex capitano storico del Milan nella giornata di ieri ha glissato sul mercato facendo intendere che qualcos'altro verrà fatto nei prossimi giorni: "Mercato? Aspettiamo, vedremo. Ibrahimovic? Zlatan è un leader, un giocatore importante ma non è venuto solamente per quello. È venuto perché può giocare ancora ad alto livello e lo ha dimostrato".

Il colpo a sorpresa?

Il portale croato Sportske Novosti nella giornata di un accordo tra il Milan e la Dinamo Zagabria per il giovane talento spagnolo, il trequartista Dani Olmo. Il club croato, fucina di talenti in questi ultimi anni, avrebbe accettato l'offerta del club di via Aldo Rossi che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il ragazzo, classe '98 e avversario dell'Atalanta nei gironi di Champions League, ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 ed è uno dei giocatori iberici più talentuosi in circolazione, tra l'altro ex scuola Barcellona.

Il profilo del talento spagnolo

Dani Olmo inizia a giocare tra le giovanili dell'Espanyol, ma dopo un solo anno si trasferisce al Barcellona. Resta nella cantera blaugrana tra il 2007 al 2014, tra i 9 e 16 anni, ma viene poi girato alla Dinamo Zagabria dove fa quasi subito il suo esordio in prima squadra. In questi anni in Croazia il centrocampista classe '98 ha messo insieme 119 presenze condite da 32 reti e la sua vera esplosione è avvenuta tre stagioni fa, nel 2017-2018. Dani è anche entrato nel giro della nazionale spagnola dove ha messo insieme una sola presenza condita da un gol nella sfida contro Malta.

Dani Olmo può agire da trequartista ma anche da centravanti come seconda punta e ama svariare su tutto il fronte d'attacco. Il baby talento spagnolo, che ha anche richiesto nel 2017 la cittadinanza croata, è in possesso di un'ottima tecnica e visione di gioco e nello scacchiere di Stefano Pioli potrebbe essere schierato in diverse posizioni come alle spalle delle due punte. L'acquisto del giocatore della Dinamo, appetito dai più grandi club europei, potrebbe essere finanziato dalle cessioni di Ricardo Rodriguez, in procinto di firmare con il Fenerbahce e magari anche Suso ormai alla fine del suo rapporto con il Milan.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?